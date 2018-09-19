اتحاد الصناعات يستضيف أول احتفال لمنظمة التجارة العالمية

محمد ريحان وعمر سالم





يستضيف اتحاد الصناعات المصرية أول احتفال لمنظمة التجارة العالمية لإطلاق ميثاق حركة التجارة العادلة الجديد، والذي ينظمه مجلس التصدير المصري للحِرف اليدوية والغرفة المصرية للحِرف اليدوية، وبرعاية "إبداع من مصر" من قِبل بنك الإسكندرية، وتحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية، صباح يوم 25 سبتمبر الحالي بمقر الاتحاد.





يأتي هذا الحدث في إطار مشاركة مصر بالاحتفال العالمي لإطلاق الميثاق الجديد لحركة التجارة العادلة Fair Trade والذي يتزامن مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030 الذي يقام في العديد من عواصم العالم.





وينظم الاحتفال الذي يشاهده العالم في بث حي عبر شبكة الإنترنت، غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالتعاون مع المجلس التصديري للحِرف والصناعات اليدوية، والذي سيشمل أيضًا الإعلان عن الدفعة الأولى من شركات الحرف اليدوية المصرية التي حصلت على عضوية المنظمة العالمية للتجارة العادلة (WFTO) من خلال برنامج ينظمه المجلس التصديري؛ بهدف زيادة صادرات الحرف اليدوية حيث تفتح عضوية المنظمة أسواقًا عالمية جديدة لهذه المنتجات.





وأوضح المهندس هشام الجزار، وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ووكيل غرفة صناعة الحرف اليدوية، أن هذه المناسبة تكتسب أهمية خاصة لجمهورية مصر العربية التي تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تنص على أن تكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين.





وأضاف الجزار أنه إيمانًا من المجلس التصديري للصناعات اليدوية وغرفة صناعات الحرف اليدوية بدورهما في تحقيق هذه الأهداف، فقد أطلق المجلس برنامجًا لتسهيل حصول شركات الصناعات اليدوية على عضوية المنظمة العالمية للتجارة العادلة، والتي توفر أسواقًا عالمية جديدة لمنتجات هذه الشركات، مما يزيد حجم الصادرات ويوفر دخلًا ماديًّا أعلى لصغار المنتجين يسمح بتوفير حياة كريمة لهم ولأُسرهم، كما يتيح لهم فرصة تطوير وتنمية مشروعاتهم الصغيرة، خاصة أن أعضاء المنظمة ينتشرون في أكثر من 70 دولة، وأنها تخدم أكثر من 2,5 مليون عامل بسيط وحِرفي.





جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أطلقت استراتيجية 2020 تماشيًا مع (رؤية مصر 2030) تشتمل على 5 محاور رئيسية هي "التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفني، والحوكمة والتطوير المؤسسى".



