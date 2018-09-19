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بورصة وشركات
أسعار الأسهم الناجية في البورصة بجلسة الأربعاء
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 07:29 م
البورصة المصرية
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أسماء السيد
تنشر "المال" أسعار الـ4 أسهم الناجية من فخ تراجعات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء -الموافق 19 سبتمبر.
وجاءت الأسهم كالتالي: أولاً سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بقيمة 7.81 جنيه، وجي بي أوتو بسعر 5.4 جنيه، والنساجون الشرقيون عند سعر 9.7 جنيه، وأخيرًا سهم إم إم جروب بقيمة 8 جنيهات.
وتعرضت مؤشرات البورصة اليوم لتراجعات عنيفة مرة ثانية على خلاف جلسة الأحد، ليهبط مؤشرها الرئيسي ليسجل مؤشرها الرئيسي أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2017، ويصل 14098 نقطة بهبوط 3.7%.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.6% عند 695 نقطة، والأوسع نطاقًا بـ 3.8% عند 1768 نقطة ونظيره متساوي الأوزان بـ 4.9% عند 2209 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم 966.6 مليون جنيه، واكتست إجمالي الأسهم المتداولة باللون الأحمر بعدد 147 سهمًا من بين الإجمالي البالغ 182، عدا 4 فقط ارتفع أدائها ولم يتغير 31 آخرين، وخسر رأس المال السوقي 29.3 مليار جنيه ليسجل 785.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 814.9 مليار جنيه، الثلاثاء.
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