أسعار الأسهم الناجية في البورصة بجلسة الأربعاء

البورصة المصرية

أسماء السيد



تنشر "المال" أسعار الـ4 أسهم الناجية من فخ تراجعات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء -الموافق 19 سبتمبر.



وجاءت الأسهم كالتالي: أولاً سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بقيمة 7.81 جنيه، وجي بي أوتو بسعر 5.4 جنيه، والنساجون الشرقيون عند سعر 9.7 جنيه، وأخيرًا سهم إم إم جروب بقيمة 8 جنيهات.



وتعرضت مؤشرات البورصة اليوم لتراجعات عنيفة مرة ثانية على خلاف جلسة الأحد، ليهبط مؤشرها الرئيسي ليسجل مؤشرها الرئيسي أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2017، ويصل 14098 نقطة بهبوط 3.7%.



وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.6% عند 695 نقطة، والأوسع نطاقًا بـ 3.8% عند 1768 نقطة ونظيره متساوي الأوزان بـ 4.9% عند 2209 نقطة.



وبلغت قيم التداول على الأسهم 966.6 مليون جنيه، واكتست إجمالي الأسهم المتداولة باللون الأحمر بعدد 147 سهمًا من بين الإجمالي البالغ 182، عدا 4 فقط ارتفع أدائها ولم يتغير 31 آخرين، وخسر رأس المال السوقي 29.3 مليار جنيه ليسجل 785.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 814.9 مليار جنيه، الثلاثاء.

