وزير المالية: اقترضنا بعد ثورة ٢٥يناير لدفع زيادة المرتبات

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سمر السيد



قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم الأربعاء، إنه منذ عام 2011 اعتمدت مصر على تمويل الاحتياجات الأساسية من خلال الاقتراض



وأشار إلى أنه تم اقتراض مبلغ 2 تريليون جنيه في الثلاث أو الأربع سنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، موضحا أن سعر الفائدة في ذلك التوقيت لم يكن مرتفعا .



وأضاف في فعاليات المؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أنه في العام 2013/2014 تراجع معدل العجز المالي من 16.7% إلى 13.5% نتيجة المنح التي تلقتها مصر في تلك الفترة.



وأشار إلى المشكلات التي كان يعانيها الاقتصاد قبل تعويم الجنيه وهي انقطاعات الكهرباء علاوة على الأزمات الأخري في الغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي والوقود وتراجع الإيرادات بشدة وارتفاع حجم الرواتب نتيجة التعيينات التي شهدها الجهاز الاداري والتي بلغت 1.5 مليون شخص الأمر الذي أدي للاستمرار في الاعتماد علي الاقتراض.



وتابع: "غير أن الحكومة لم تكن ترغب في إجراء الإصلاح كي لا ينزعج المصريين".



ولفت إلى أن حل المشكلات يحتاج توفر الأموال والشخص الذي لديه الإرادة لتوفير حلول ليست مؤقتة.

