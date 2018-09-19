وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس

محمد مجدي









افتتح، منذ قليل، الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلًا مدارس بأرض المعارض في مدينة نصر.





وأكد وزير التموين، خلال افتتاح المعرض، أن التخفيضات تتراوح بين 20 و40% على جميع مستلزمات المدارس.





وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن المعرض يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ7600 متر مربع تضم نحو 120 شركة قطاع خاص وعام.



