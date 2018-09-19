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اقتصاد وأسواق
وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 05:41 م
وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس
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وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس
محمد مجدي
افتتح، منذ قليل، الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلًا مدارس بأرض المعارض في مدينة نصر.
وأكد وزير التموين، خلال افتتاح المعرض، أن التخفيضات تتراوح بين 20 و40% على جميع مستلزمات المدارس.
وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن المعرض يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ7600 متر مربع تضم نحو 120 شركة قطاع خاص وعام.
وأوضح كمال، لـ"المال"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، تشارك بعدد 7 شركات غذائية في المعرض على مساحة 53 مترًا، ومن تلك الشركات العامة للمخابز ومطاحن شمال وجنوب القاهرة.
وزارة التموين
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