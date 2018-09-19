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بورصة وشركات
البورصة تسجل أعلى معدل هبوط يومي في عامين
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 07:19 م
هبوط البورصة
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هبوط البورصة
مصطفى طلعت:
سجلت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أعلى معدل هبوط يومي منذ أكثر من عامين "تحديدا منذ شهر يونيو 2016"، بعد تراجعها 3.79% عند 14089 نقطة.
ووفقا للبيانات التاريخية، هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 5.5% خلال جلسة 26 يونيو 2016، وتعد المعدلات المحققة اليوم هي المعدلات اللاحقة.
وهبطت مؤشرات السوق اليوم بشكل جماعي وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 3.79% إلى 14089 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.65 % ليصل إلى 694 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 3.88% ليصل إلى 1768 نقطة.
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