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اقتصاد وأسواق
موافقة إسترالية على دعم مشروعات تمكين المرأة بمصر
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 05:38 م
الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
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الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
المال -خاص
استقبلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، نيل هوكنز سفير إستراليا بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية وتبادل الخبرات بين البلدين
ووفق بيان، استعرضت والى خلال الاجتماع جهود الوزارة في تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كبرنامج تكافل وكرامة الذى يسعى لتخفيف الآثار الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاجتماعى.
كما استعرضت أحدث المبادرات والمشروعات التي ترعاها الوزارة من أجل النهوض بالفئات الأولى بالرعاية كمشروع 2 كفاية الذى يعمل علي الحد من الزيادة السكانية .
كما استعرضت والى برنامج سكن كريم كأحد برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة والأهداف والإنجازات التى تم تحقيقها فى ضوء استهداف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ، وذلك بتحسين البنية التحتية لمنازلهم ورفع كفاءتها ومدها بوصلات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية و بناء الأسقف
وخلال الاجتماع ناقش الحضور عدة مشروعات تعاون مشترك بين الجانبين قد تم الموافقة عليها لبدء التنفيذ ومنها مشروعات تمكين للمرأة وتحسين أوضاعها.
وفى ختام الاجتماع أشاد سفير إستراليا بجهود وزارة التضامن الاجتماعى والتي تمس أغلب جوانب الحياة في مصر
كما اقترح السفير عقد لقاء للوزيرة مع السفراء الأجانب المعتمدين في مصر للتعريف بدور الوزارة في خدمة شرائح المجتمع المختلفة بالإضافة إلى المشروعات والبرامج التي تنفذها الوزارة
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