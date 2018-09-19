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المركزي: ارتفاع حسابات تحويل الأموال عبر المحمول إلى 11.2 مليون
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:24 م
تحويل الأموال بالموبايل 556
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المركزي: ارتفاع حسابات تحويل الأموال عبر المحمول إلى 11.2 مليون
المركزي: ارتفاع حسابات تحويل الأموال عبر المحمول إلى 11.2 مليون
تحويل الأموال بالهاتف
محمود جمال وسيد بدر
قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن حسابات العملاء ضمن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول ارتفعت إلى 11.2 مليون حساب لنحو 10.2 مليون عميل.
وأشار، خلال كلمته بمؤتمر SAP، إلى أن حجم المعاملات المالية ضمن المنظومة تصل إلى 8.5 مليار جنيه، موضحًا لخدمة تحقق نموًّا سنويًّا بنسبة 36%، ويتعامل البنوك مع نحو 135.038 ألف وكالة لنشر الخدمة.
كان وكيل المحافظ قد صرح، لـ"المال"، خلال مايو الماضي، أن عدد حسابات الدفع عبر المحمول تبلغ نحو 9.6 مليون حساب، بنسبة تفعيل تبلغ نحو 10%.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار النسخة الثالثة من تعليمات الدفع عبر المحمول، والتي تتضمن مزيدًا من التيسيرات والتعليمات التي تسهم في زيادة النشاط على المحفظة الإلكترونية، من بينها احتمالية أن تتيح الادخار والاقتراض على المحفظة الإلكترونية المرتبطة بالبنك، وزيادة الحد الأقصى للمحفظة، وكذلك إمكانية التحويل بين جميع المحافظ وماكينات الصراف الآلي دون التقيد بالعميل والبنك التابع له.
البنك المركزى المصرى
تحويل الأموال عبر المحمول
أيمن حسين
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