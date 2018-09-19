أحمد اللاهونى









قال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن الزيادة الأخيرة فى تعريفة الوقود رفعت أسعار منتجات الأثاث بشكل محدود لا يتجاوز 3 إلى 5% مع تحمل عدد كبير من الشركات تلك الزيادة.





وأضاف، خلال تصريحاته للصحفيين على هامش الإعلان عن انطلاق معرض "فرنكس آند ذا هوم"، اليوم، أن الغرفة تشجع الصناع على زيادة الإنتاج لامتصاص ارتفاع التكلفة وتحقيق أرباح أكثر.



