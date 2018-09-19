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اقتصاد وأسواق
غرفة الأخشاب: 3- 5% زيادة بأسعار منتجات الأثاث
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:14 م
الأثاث
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الأثاث
أحمد اللاهونى
قال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن الزيادة الأخيرة فى تعريفة الوقود رفعت أسعار منتجات الأثاث بشكل محدود لا يتجاوز 3 إلى 5% مع تحمل عدد كبير من الشركات تلك الزيادة.
وأضاف، خلال تصريحاته للصحفيين على هامش الإعلان عن انطلاق معرض "فرنكس آند ذا هوم"، اليوم، أن الغرفة تشجع الصناع على زيادة الإنتاج لامتصاص ارتفاع التكلفة وتحقيق أرباح أكثر.
وتبدأ الدورة الأولى لمعرض فيرنكس آند ذا هوم خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل، تليها دورة ثانية في الفترة من 21 إلى 24 فبراير 2019، والثالثة في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2019، وأخيرًا الرابعة في الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2020 بمركز القاهرة للمؤتمرات.
اتحاد الصناعات
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