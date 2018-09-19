وزير المالية: قبل 5 سنوات كان لدينا أزمة في شراء القمح والأدوية

انخفاض الجنيه

سمر السيد



قال وزير المالية ، الدكتور محمد معيط، اليوم الأربعاء، خلال السنوات الثلاثة الماضية شهد الاقتصاد الكلي المصر ي تحسنا في السياستين النقدية والمالية علاوة علي بدء التغلب علي المواقف الكارثية وذلك منذ النصف الثاني من العام ٢٠١٦.



وأضاف في فعاليات المؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، أنه عندما كان في منصب نائب وزير الصحة في 2015 كانت هناك أزمة تعانيها مصر لتوفير أدوية علاج فيروس سي.



وأشار إلى أن وزير الصحة أرجع سبب الأزمة في ذلك التوقيت إلى عدم تواجد مبلغ 15 مليون دولار في البنوك لدفع ثمن تلك المستحضرات.



وتابع: "تحدث وزير الصحة مع رئيس الوزراء ابراهيم محلب عن تلك الأزمة التي تم حلها في وقت لاحق".



أضاف أنه عندما كان نائب وزير المالية كانت هناك مشكلة شبيهة للتعاقد علي شحنات قمح مستوردة .



وأكد وزير المالية أن هاتين المشكلتين توضحان الوضع الصعب الذي كانت تعانيه مصر قبل تعويم الجنيه أواخر عام ٢٠١٦.