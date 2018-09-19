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اقتصاد وأسواق
غرفة الأثاث تتفاوض مع البنك الأهلى لتمويل الصناع
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:25 م
البنك الأهلى المصرى
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البنك الأهلى المصرى
أحمد اللاهونى
أعلن أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتفاوض حاليًا مع البنك الأهلى المصري لوضع برامج تمويلية جديدة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل نحو 95% من القطاع، في إطار إستراتيجيتها لتطويره ورفع جودة العاملين.
جاء ذلك خلال تصريحاته للصحفيين على هامش الإعلان عن انطلاق معرض "فرنكس آند ذا هوم"، اليوم الأربعاء، والذى تبدأ دورته الأولى لمعرض فيرنكس آند ذا هوم خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل، يليها دورة ثانية في الفترة من 21 الي 24 فبراير 2019 والثالثة في الفترة من 17 الي 20 اكتوبر 2019 وأخيرًا الرابعة في الفترة من 12 الي 16 فبراير 2020 بمركز القاهرة للمؤتمرات.
البنك الأهلى
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