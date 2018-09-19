كشف أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، ارتفاع حجم الطلب في السوق المصرية على الأثاث بنحو 60% مع تراجع واردات القطاع وزيادة مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط التى أسهمت في إحداث نمو عمرانى يصل إلى 9.4%.

جاء ذلك خلال تصريحاته للصحفيين على هامش الإعلان عن انطلاق معرض "فرنكس آند ذا هوم"، اليوم، والذى تبدأ دورته الأولى لمعرض فيرنكس آند ذا هوم خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل، يليها دورة ثانية في الفترة من 21 إلى 24 فبراير 2019، والثالثة في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2019، وأخيرًا الرابعة في الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2020، بمركز القاهرة للمؤتمرات.