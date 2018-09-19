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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: قبل 5 سنوات كان 60 % من مواردنا منحا خليجية
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 05:09 م
محمد معيط وزير المالية
أخر الأخبار
محمد معيط وزير المالية
مها أبوودن
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن تراكم المشكلات المالية والاقتصادية خلال الأعوام التى سبقت عام 2011، وعدم وجود إرادة لحلها تسبب فى مواجهتها كلها حاليا فلم يعد من المقبول بعد ذلك الاستمرار بهذا الوضع .
وأكد معيط خلال مؤتمر نظمته الغرفة الأمريكية اليوم أن 60 % من موارد الدولة في عام 2013 / 2014 كانت عبارة عن منح خليجية وهو وضع غير مقبول
وأشار إلى أن حجم العجز فى هذا العام كان نحو 17.6 % من إجمالى الناتج المحلى باستبعاد المنح وقد نجحت الحكومة حاليا فى تخفيضه إلى نحو 9.6 % وتستهدف تخفيضه بنهاية العام إلى نحو 8.4 %
وأضاف أن معدلات النمو ارتفعت من نحو 2.3 % فى العام المالى 2013 / 2014 إلى نحو 5.5 % من جملة الناتج المحلى هذا العام .
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