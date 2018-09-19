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اقتصاد وأسواق
12 مليار جنيه حجم الطلب على منتجات الأثاث من المشاريع القومية
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:42 م
أحمد حلمي غرفة الأثاث
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أحمد حلمي غرفة الأثاث
أحمد اللاهونى
توقع أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن تتيح المشروعات القومية بالمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعالمين الجديدة وهضبة الجلالة حجم طلب على منتجات والأثاث بقيمة بين 10 و12 مليار جنيه كمرحلة أولى.
وقال حلمي، في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن انطلاق معرض "فرنكس آند ذا هوم"، اليوم الأربعاء، إن الغرفة تستهدف توفير كافة احتياجات المشروعات القومية من خلال الصناعة الوطنية والتى يتم تنفيذ إستراتيجية لتنميتها حتى 2025.
ومن المقرر أن تنطلق الدورة الأولى لمعرض فيرنكس آند ذا هوم خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل، يليها دورة ثانية في الفترة من 21 إلى 24 فبراير 2019، والثالثة في الفترة من 17 إلى 20 اكتوبر 2019، وأخيراً الرابعة في الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2020 بمركز القاهرة للمؤتمرات.
فرنكس دمياط
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