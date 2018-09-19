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سيــارات
مطالب بإلزام مستوردي السيارات الخليجية بتقديم شهادة صلاحية
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 07:15 م
لانسر خليجي
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أحمد شوقي
طالب مصدر مسئول برابطة تجار السيارات، بإلزام مستوردي السيارات الخليجية بتقديم شهادة صلاحية للأجواء المصرية لكل الطرازات المستوردة.
وأشار إلى أن السيارات الخليجية تصنع بمواصفات تتناسب مع طبيعة البيئة والمناخ حيث الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في حين تصنع سيارات أخرى لتركيا، وكذلك الأردن ودول الشرق الأوسط الأخرى، بالنسبة لمناطق العالم الأخرى.
وأوضح أن الشركات الأم تصدر شهادات للمستوردين بملاءمة هذه السيارات لأسواق هذه الدول، ومن ثم فعلى مستوردي السيارات الخليجية إحضار شهادة بصلاحيتها للسوق المصرية.
ولفت إلى أن الشركات العالمية ترفض منح هذه الشهادات لغير الوكلاء الرسميين المعتمدين لديها في مصر، مشيرًا إلى احتمال وجود سيارات لا تصلح للأجواء المصرية.
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