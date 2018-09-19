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صور| بدء ترميم مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 04:49 م
ترميم مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين
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ترميم مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين
المال - خاص
بدأت الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة الآثار، اليوم الأربعاء، أعمال مشروع ترميم مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية العام الحالي.
وقال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، إن أعمال الترميم شملت الترميم المعماري والدقيق للمسجد، وبدأت أواخر شهر أغسطس وتم إزالة طبقات الملاط الحديثة والمتهالكة بواجهة المبنى والموجودة منذ أعوام سابقة تمهيداً لإعادتها بنفس المواصفات الأثرية، وطبقًا لمحددات المواثيق الدولية.
وتم الانتهاء من تنظيف التكسيات الرخامية ببيت الصلاة وجارٍ استكمال باقي الأعمال فى جدران المسجد وأرضياته، بالتعاون مع معهد الحرف الأثرية، إضافة إلى إزالة الدهانات التى تعلو زخارف سقيفه المسجد والمتراكمة منذ عهود سابقة.
وأشار إلى أنه خلال فك وإحلال الثريا الموجودة بالقبة الرئيسيّة للمسجد؛ وبعد ازالة طبقات الصدأ الموجودة عليها ظهرت الزخارف النحاسية المكفتة بالفضة وهي تحمل كتابات تقرأ باسم السلطان حسن، بالإضافة إلى الكشف عن زخارف هندسية فى أماكن متفرقة بالثريا، ونقش باسم النبي محمد (صل) وعدد 12 عمود مشكلين على هيئة الصليب.
وأضاف سنبل أن لهذا المسجد أهمية أثرية وتاريخية خاصة بأعتباره أحد المساجد المشيدة فى العصر الفاطمى وتم تجديده فى العصر العثمانى على طراز عمارة هذا العصر، وسمى المسجد بهذا الاسم نسبة إلى سارية بنزنيم بن عمرو بن عبدالله الكنانى صاحب رسول الله (صل)، وتم بناؤه قبل بناء القلعة داخل القسم الشمالى لقلعة الجبل، وشيده أبو منصور قسطة الأرمنى غلام المظفر بن أمير الجيوش الذى كان واليا على الاسكندرية خلال العصر الفاطمى(1140ميلاديا-535 هجريا).
ولفت إلى أنه تم تخريب هذا المسجد وجدده سليمان باشا الخادم عام (1528 ميلاديا-935 هجريا) وأعاد بنائه على النظام العثماني، وأصبح أول مسجد بنى فى مصر على الطراز العثمانى.
وزراة الآثار
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