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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: تعويم الجنيه كان عنيفا لكنه صب في صالح المواطن
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 04:44 م
المصريون والاقتصاد
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المصريون والاقتصاد
مها أبوودن
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة اتخذت أعنف قرار إصلاحى اقتصادى فى نوفمبر 2016، وهو قرار تحرير سعر الصرف
وأشار إلى أن الهدف من القرار كان توفير الدواء والسلع للمواطن، أى أنه صب فى صالح المواطن بالنهاية .
وأوضح
معيط خلال مؤتمر نظمته الغرفة الإمريكية بالقاهرة إلى أنه فى عام 2013 - 2014 عجزت الحكومة عن توفير 50 مليون دولار لشراء عقار فيروس سي عندما كنت أعمل نائبا لوزير الصحة وتكررت الأزمة ثلاث مرات فى عدد من السلع الهامة خلال السنوات الثلاث التالية بسبب نقص العملة .
وقال الوزير إن الحكومات التى سبقت عام 2011 تركت الأزمات سواء فى العملة أو المشكلات الأخرى كالكهرباء وغيرها تتفاقم تجنبا منها لحدوث ارتفاعات فى التضخم أو الأسعار ثم نتج عن ذلك انفجار كافة تلك المشكلات بعد عام 2011 مع وجود مشكلات أخرى كزيادة الأجور وضغط نفقات الدعم والدين .
وأضاف وزير المالية: "
المواطن الآن يتساءل لماذا جعلتم حياتنا أصعب والإجابة هى بسبب عدم قدرتنا على رؤية المواطن يعانى من نقص الأدوية والسلع الهامة أو يعانى من انقطاع الكهرباء .
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