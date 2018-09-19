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نقل وملاحة
أعمال تطوير بالسكة الحديد تتسبب في تأخير بعض القطارات
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 04:43 م
قطار الصعيد
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وزير النقل يتابع تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات
قطار الصعيد
المال- خاص
أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية بدء خطة تطوير بخطوط القطارات لتحديث نظم الإشارات مما سيؤدي إلى تأخير في بعض القطارات لنحو ساعة.
وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد إنه نظرا لقيام الهيئة بتحديث نظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكى إلى النظام الإليكتروني بالإضافة إلى رفع كفاءة السكك والذى يتطلب مسير القطارات بسرعة 8 كم فى مواقع العمل (تهديات) والتى تؤدى إلى تأخير بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى حوالى 45 دقيقة والوجه القبلى حوالى 65 دقيقة وخط بنها بور سعيد حوالى 25 دقيقه .
وأوضح رئيس الهيئة انه يتم استبدال النظام الحالي الميكانيكى والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث ((EIS الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى، مما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية لحظة بلحظة، كما تعمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها.
وأضاف رئيس الهيئة انه جارى تطوير منظومة كهربة الإشارات على خطوط (القاهرة / الإسكندرية) بمسافة 208 كم شامل تطوير 72 مزلقان ، وخط ( بنى سويف / أسيوط ) بطول 250 كم شامل عدد 88 مزلقان ، وخط (بنها / بور سعيد / وصلة الزقازيق أبو كبير) بطول 213 كم شامل تطوير عدد 98 مزلقان، وخط (أسيوط / سوهاج / نجع حمادى) مسافة 180 كم ، ويشمل تطوير عدد 72 مزلقان.
وأكد رئيس الهيئة بان الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة فى جميع المجالات والتى تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة
وقال إن الهيئة تعتذر حاليا للركاب عن تأخير الرحلات على الخطوط التى يتم فيها أعمال مشروعات كهربة الإشارات.
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