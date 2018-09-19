خبير : إغلاق الكريديت زاد من حدة خسائر البورصة

شريف عمر :





قال محمد منصور العضو المنتدب لشركة أونست لتداول الأوراق المالية، إن الهبوط الحاد لأسعار الأسهم أجبر شركات السمسرة على الإغلاق الفورى لمراكز الكريديت والشراء الهامشى الممنوحة للعملاء الأفراد، وذلك لايقاف أكبر قدر ممكن من الخسائر خلال جلسة اليوم، بما أدى لتزايد خسائر البورصة خلال الجلسة.





ولفت منصور إلى أن شركات السمسرة خاطبت العملاء لزيادة الملاءة المالية لحسابات الشراء الهامشى والكريديت، بدلاً من البيع الجبرى، إلا أن العملاء رفضوا إضافة أيه أموال جديدة فى مراحل الهبوط العنيف، وأجبر الشركات على بيع الاسهم بأسعار متدنية، كما أدى لسيطرة الطابع البيعى على تعاملات الأفراد المصريين بالجلسة.





وأغلق المؤشر الرئسى EGX30 عند مستوى 14098 متراجعاً بنحو 3.7% وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2017، وبنفس الوتيرة هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 3.6% ليغلق عند 695 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بـ 3.8% عند 1768 نقطة ونظيره متساوي الأوزان بـ 4.9% عند 2209 نقطة.





وأوضح منصور فى تصريحات لـ "المال" أن هناك عدد قليل من عملاء الشركة ممن لجأوا لفتح مراكز عبر الشراء المكثف لأسهم انتقائية فى ظل التراجع المغرى للأسعار، على أمل تحقيق معدلات ربحية سريعة بمجرد عودة المسار الصاعد للبورصة، والذى استبعد حدوثه على المدى المتوسط.





وتنص قواعد سوق المال على الزام شركات السمسرة بألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد على 30% من الحد المسموح به له، وفقاً لضمانات، وعند تراجع قيم اسهم محفظة العميل، تخطره الشركة بزيادة الملاءة المالية وعند رفضه يتم البيع الجبرى لاسهمه فى البورصة.





وبلغت قيم التداول على الأسهم 966.6 مليون جنيه، وأكتست الاسهم باللون الاحمر، فمن اجمالى 182 سهماً تم التداول عليها، انخفض أداء 147، وارتفع 4 فقط.





وخسر رأس المال السوقي 29.3 مليار جنيه ليسجل 785.6 مليار جنيه مقارنة بـ 814.9 مليار جنيه بنهاية جلسة الثلاثاء، وسيطر الطابع البيعى على سلوك المستثمرين المحليين محققين صافى بيعى بقيمة 111.6 مليون جنيه، فى حين اتجه الأجانب العرب للشراء بقيمة مماثلة قريبة من 55.8 مليون جنيه، وسيطر المصريين على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات بـ65% مقابل 7%، و 26% للأجانب.