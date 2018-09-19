غرفة مواد البناء تشيد بمعرض The BIG5

معرض The BIG5



سحر نصر:



قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن إنعقاد المعرض الدولي للتشيد والبناء The BIG5 المقام حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية، ويستمر فاعلياته حتي 21 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وبمشاركة غرفة مواد البناء لأول مرة في مصر، يعكس المردود الإيجابي للاستقرار السياسي والاقتصادي في تحسن مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.



وأضاف أن اهتمام غرفة مواد البناء بانعقاد الدورة الأولي للمعرض في مصر ، والتواجد القوي في جميع الفاعليات الكبري والمعارض الدولية، يعكس نمو حجم أعمال الشركات، وأوضح أن هناك اهتمام غير مسبوق للشركات الأجنبية بالسوق المصري، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسع ونمو الشركات المحلية والعاملة في مصر، بالإضافة إلي توقيع العديد من الصفقات التجارية، والشركات بين الشركات المصرية والأجنبية المشاركين بالمعرض.



وأشار أن معرض The BIG5 شهد نجاح كبير وغير متوقع بمشاركة أكثر من 2000 عارض من مختلف الدول، نتيجة لما شهدته السوق المصرية من نمو في حجم أعمال الشركات، وإقامة العديد من المشروعات القومية الكبري في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية، وهو ما جذب انظار العارضين من مختلف دول العالم لما تمثله هذه المشروعات من فرص واعدة لنمو حجم أعمال الشركات ورواج سوق مواد البناء.



وأضاف أن مشاركة العديد من الدول الكبري باجنحة خاصة في المعرض ومنها جناح خاص للشركات الألمانية و اليونان و ايطاليا وعدد من الشركات الامريكية الكبري ومن مختلف الدول، بالإضافة الي المشاركة الكبيرة لأعضاء الشعب المختلفة لغرفة مواد البنا باتحاد الصناعات .



وأكد أن معرض The BIG5 يعد منصة دولية لتبادل الخبرات بين المصنعين من مختلف الدول وفرصة كبيرة لأصحاب المشروعات و المهندسين الاستشاريين والملاك للتعرف علي أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا صناعة مستلزمات مواد البناء مما ينعكس إيجابيا علي نمو الصناعة الوطنية ونفاذها لمختلف الاسواق الدولية ونمو وتطور القطاع العقاري المصري.



وأضاف أن الشركات المصرية تتمتع بخبرات كبيرة وأصبحت صناعة مواد البنا المصرية من اكثر الصناعات تطورا وقادرة علي تلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة بالنصيب الاكبر في الصادرات.



وأشارأن معرض The BIG5 من المعارض الدولية المعروفة عالميا ويعقد بصفة منتظمة في دبي والسعودية والعديد من الدول، داعيا شركات أعضاء الغرفة للإستعداد الجيد والمشاركة الفعالة للمعرض في دورته المقبلة.