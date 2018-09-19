EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
متجاوزة خسائر الأحد ...هبوط حاد للبورصة بختام تعاملات الأربعاء
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 03:57 م
البورصة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
باستثناء سهمين.. هبوط جماعي لأسهم البورصة المصرية
البورصة تسترد عافيتها وتصعد في مستهل تعاملات الثلاثاء
الرقابة المالية تعتمد 5 مقترحات لتنشيط التداولات والسيولة بالبورصة
البورصة
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الأربعاء، على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 3.79% عند مستوى 14098نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 3.65% عند مستوى 694 نقطة.
كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 3.88 % عند مستوى 1768 نقطة، والخمسينى بنسبة 4.98 % عند مستوى 2209 نقطة، والعشرينى بنسبة 4.42% عند مستوى 13488 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 966 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 112.5 مليون جنيه، و10.1 مليون جنيه، و3.3 مليون جنيه على التوالى.
واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 928 ألف جنيه، و66 مليون جنيه، و59.1 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 4 أسهم من إجمالى 182 متداولاً، بينما هبط 147وبقى 31 دون تغير.
وهبطت البورصة خلال جلستى تداول الأحد والإثنين، بشكل حاد تزامنًا مع إعلان آخر تطورات قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها رموز سياسية وشخصيات من سوق المال.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا –السبت الماضى- بضبط مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، وأجلت محاكمة نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا