استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الحديد

محمد زكي



شهد الحديد والأسمنت استقرارًا في الأسعار بالأسواق اليوم



وتراوح طن الحديد بين 11980 جنيه إلى 12550 جنيها في حين تراوح طن الأسمنت بين 835 جنيه إلى 910 جنيها.



وقال محمد فاوي رئيس مجلس ادارة شركة مكة المكرمة إن حديد عز سجل 12180 جنيه للطن وذلك تسليم أرض المصنع في حين سجل للتجار والوكلاء قيمة 12400 جنيه ويصل السعر النهائي للمستهلك 12550 جنيها للطن شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.



وأضاف أن سعر طن الحديد لصالح بشاي للصلب سجل 12180 جنيها تسليم أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة إذ يصل السعر النهائي للمستهلك عند 12530 جنيه للطن.



في حين سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قيمة 12200 جنيه تسليم أرض المصنع في حين يصل السعر النهائي للمستهلك عند قيمة 12520 جنيه للطن.



وأشار أن سعر الطن بالنسبة لحديد عشري بلغ 11980 جنيها تسليم أرض المصنع في حين يصل السعر النهائي للمستهلك عند قيمة 12330 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.



وأوضح فاوي مجموعة السويس للأسمنت والتي تشمل مصانع السويس وطره وكذلك حلوان سجل بها سعر الطن قيمة 835 جنيها تسليم أرض المصنع في حين سجلت الإسكندرية للأسمنت قيمة 900 جنيه تسليم أرض مصنع أيضًا.



وأضاف أن شركة العامرية أبلغت وكلائها أن سعر بيع الطن بلغ قيمته 970 جنيها مشيرًا إلى أن باقي الشركات المصنعة للأسمنت تتراوح أسعار الطن بها بين 870 جنيها إلى 910 جنيها تسليم أرض مصنع.