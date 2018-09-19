EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
حكم نهائى برفض الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 03:48 م
ممدوح عباس
أخر الأخبار
ممدوح عباس
على المصرى
قضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة، برئاسة المستشار هشام حمدي النووي، وعضوية المستشارين ماجد محمد سامي، ومحمد أحمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق، بالحجز على أرصدة القلعة البيضاء بالبنوك.
وسبق لمجلس الإدارة الحالى، برئاسة المستشار مرتضى منصور، الحصول على حكم برفع حجز ممدوح عباس، على أرصده النادي بالبنوك، وأكد محمود خالد، مدير الشئون القانونية بالزمالك، أن الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه.
رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا