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آداب القاهرة تنظم لقاءات لطلابها الجدد للتعريف ببرامجها الجديدة

جامعة القاهرة 111
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المال - خاص

نظمت كلية الآداب بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عدة لقاءات للطلاب الجدد للتعريف ببرامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشربيني عميد الكلية والدكتور شريف شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسقي برامج الساعات المعتمدة.

واستهدفت اللقاءات تعريف الطلاب الجدد ببرامج الكلية بنظام الفصلين الدراسيين وبرامج الساعات المعتمدة الجديدة التي تبدأ بها الدراسة هذا العام، وتوعية الطلاب بطبيعة الدراسة ببرامج الكلية الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، وفرص التحاقهم بتلك البرامج، وكذلك مجالات العمل التي تؤهل لها تلك البرامج، فضلاً على التعريف بمكونات مباني الكلية المختلفة، وإداراتها، ومجالات الأنشطة الطلابية، والإدارات المسئولة عن تنفيذها. وشهدت اللقاءات التعريفية حضور أولياء أمور الطلاب.

وكانت جامعة القاهرة اعتمدت 7 برامج جديدة  بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، لتبدأ بها الدراسة العام الجامعي الحالي 2018/2019، منها خمس برامج للترجمة التخصصية، وبرنامج للكتابة الابداعية باللغة الانجليزية، وبرنامج للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وذلك بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن البرامج الجديدة بكلية الآداب تعد نقلة تعليمية مهمة للكلية وللجامعة في العملية التعليمية، موضحآ أن تلك تلك البرامج ستقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب الذين يتطلعون لدراسة الترجمة التخصصية، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد التي يزداد الطلب عليها، وقد جري تحديد مجالاتها في ضوء احتياجات سوق العمل.

وأشاد الخشت، بجهود كلية الآداب وأساتذتها والعاملين بها فى التطوير المستمر للعملية التعليمية والتدريبية وتقديم برامج تعليمية عالية المستوي صقل مهارات الطلاب و قدراتهم نحو سوق العمل المصري والاقليمي.

وأشار الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، إلي إقبال الطلاب الجدد على تلك البرامج الجديدة بالكلية بشكل ملحوظ، لافتاً إلي أنه سيتوفر للدارسين بتلك البرامج فرص للحصول على منح دراسية بالداخل والخارج، كما سيتوفر للمتفوقين فرص إعفاء من نسبة من رسوم الخدمات التعليمية في الداخل، إلي جانب الحصول على منح لدراسة بعض المقررات لفصل دراسي أو أكثر.
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