مبيعات السيارات بتركيا تهبط للنصف تأثرًا بتحرير أسعار الليرة

الليرة التركية001



شريف عيسى



استمر الأداء المتراجع فى مبيعات السيارات الملاكى بتركيا للشهر الرابع على التوالي، إذ انخفض أداء السوق فى أغسطس 52.6%، بإجمالى 34 ألفا، و346 وحدة، بحسب الاحصائيات الصادرة عن مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات.



وقالت F2M إن التراجع يأتي مع التدهور الذى تشهده المؤشرات الاقتصادية بتركيا مع ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، منذ تحرير أسعار الصرف، الأمر الذى أثر بالسلب على معدلات الطلب المحلى على جميع السلع والخدمات، والتى من بينها الإقبال على شراء سيارات جديدة.



وأشار التقرير الصادر عن F2M إلى أن المبيعات المجمعة من السيارات الملاكى بتركيا على مدار الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى انخفضت 20.8%، لتسجل 440 ألفا، و 428 وحدة، مقابل 556 ألفا، و96 وحدة تم تسليمها فى الفترة ذاتها خلال العام الماضى.



يشار إلى أن مبيعات السيارات فى تركيا ارتفعت خلال الربع الأول 1.5%، بإجمالى 158 ألفا، و430 وحدة، فيما تراجعت خلال الربع الثاني بنسبة 20.5% لتسجل 194 ألفا، و918 سيارة، وشهد شهر يوليو تراجعا فى اداء السوق التركي بنسبة 35.9%، بعد أن تمكن من تسليم 52 ألفا، و734 مركبة.



وتصدرت رينو ميجان قائمة الطرازات الأكثر مبيعا بسوق السيارات التركى خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام بعد أن تمكنت من تسليم 23 ألفا، و 429 سيارة، بتراجع 11.5% عن العام الماضى.



وحلت فيات ايجيا فى المرتبة الثانية بالقائمة بعد أن باعت 23 ألفا، و168 وحدة على مدار تلك الفترة من العام، بتراجع 19.3% عن 2017، وجاءت رينو كليو بالرتبة الثالثة فى صدارة الطرازات الأكثر مبيعا بتركيا بإجمالى 20 ألفا، و621 سيارة، بتراجع 6.2%.



واستطاعت هوندا سيفك اقتناص المركز الرابع فى قائمة الطرازات الأعلى تسليما خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى، بعد أن تمكنت من تسويق 15 ألفا، و650 سيارة، بنمو 23.3%، مخالفة بذلك الأداء المتراجع لكافة علامات وطرازات السوق.



وحصدت تويوتا كورولا المركز الخامس بالقائمة بإجمالي 14 ألفا، و747 سيارة مباعة خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بنمو 4.2% عن نفس الفترة من العام الماضى.



وتمكنت فولكس فاجن باسات من الاستحواذ على المركز السادس فى صدارة الطرازات الأعلى مبيعا بتركيا بإجمالي 14 ألفا، و575 سيارة مباعة، بتراجع 2.6%ةعن العام الماضى، أما المركز السابع فجاء من نصيب فورد ترانسيت بإجمالى 12 ألفا، و344 سيارة تم بيعها، بتراجع 23.1% عن 2017.



وهبطت مبيعات فيات فيورينو بمعدل 26.5%، لتتمكن من بيع 10 آلاف، و338 سيارة، لتحصل بذلك على المرتبة الثامنة فى القائمة، فيما جاءت فورد فوكس فى المرتبة التاسعة بإجمالى 9944 سيارة، بتراجع 29.5%، أما المركز العاشر فحصلت عليه هيونداى I20 بعدد سيارات مباعة بلغ 9775، بهبوط بلغت نسبته 24.2%.