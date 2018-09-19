مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات

مصطفى الفقى



مها يونس



وقع الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مذكرة تفاهم، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تمثله نيفين عصام الدين جامع؛ بصفتها الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، استهدفت نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتأهيل وتدريب الشباب على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح خاصة المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية وكذلك تطوير المشروعات القائمة.



وذكر الفقي أن المكتبة حرصت على التوقيع مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأنه يعمل من أجل مصلحة مصر ويؤدى عملًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح فى دعم صناعات وفتح بيوت مواطنين وإبراز قيادات في مجال ريادة الأعمال، على عكس بعض الأجهزة التي يكون وجودها صوري.



كما أكد على استعداد المكتبة لفتح أبوابها للتعاون مع الجهاز في أي وقت، مضيفًا "أتمنى أن تكون الإتفاقية على قدر ما نتطلع إليه من تعاون".



على صعيدا مواز، قالت نيفين جامع ، إن الجهاز حريص على التعاون مع مكتبة الإسكندرية لأنها صرح ثقافي كبير جاذب لريادة الأعمال، مؤكدة أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل مشروعات رواد الأعمال والشباب بصفة خاصة، وله فروع في جميع محافظات مصر.



وأوضحت "جامع" إنه سيتم تشكيل لجنة الأسبوع المقبل للتنسيق ووضع خطة عمل وفقًا لمذكرة التفاهم حتى يتم بدء العمل فعليًا، على أن يعقد أول أجتماع لهذه اللجنة في مكتبة الإسكندرية، مشددة على أن الجهاز يعمل على أرض الواقع وله إنجازات حيث يحرص على توفير فرص عمل للشباب، خاصة فى المجالات الإبتكارية والإبداعية.



ومن المقرر أن يقوم الجهاز بموجب هذه الاتفاقية بتوفير المتحدثين من كوادر الصندوق في اللقاءات والندوات المقامة بالمكتبة، وعرض قصص نجاح مستفيدين الصندوق عن طريق رواد هذه المشروعات، وتنظيم زيارات ميدانية لمقار الجهاز والمشروعات الممولة من خلاله، وتوفير المدربين والموجهين والمحتويات التدريبية للبرامج التدريبية.



يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير برامج التوجيه وتقديم المشورة لرواد الأعمال الحاليين والمحتملين، وتقييم الأفكار المقدمة واختيار الأفكار الابتكارية والإبداعية الممكن تنفيذها والتنسيق بشأن تحويلها إلى مشروعات من خلال المسابقات.



كما يقوم بتأهيل مجموعة من الكوادر بالمكتبة ليصبحوا مدربين وموجهين ومقدمي مشورة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية للراغبين في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة، طبقاً للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز، والمساهمة بالخبرة الفنية فى إقامة حاضنة للمشروعات الصغيرة بناءً على الإمكانيات المتاحة لدى المكتبة، والمشاركة الفنية في إقامة ملتقيات ريادة الأعمال، والمعارض، وملتقيات التوظيف.



فيما تقوم مكتبة الإسكندرية بتعريف روادها بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال عقد لقاءات وندوات وزيارات، وتوفير الأماكن المجهزة واللوجستيات الخاصة بالندوات والتدريب والتوجيه والمشورة، واختيار رواد الاعمال أصحاب الأفكار الابتكارية والإبداعية الممكن تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات ناجحة، من خلال المسابقات، وترشيح كوادر من أعضاء المكتبة ليصبحوا مدربين وموجهين ومقدمي مشورة لبرامج ريادة الأعمال، وتحمل تكلفة إعدادهم، وإعداد الدراسات والبحوث التي يتم الاتفاق عليها والتي تهدف لخدمة المجتمع وتنميته، وإقامة ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف ومعارض.



يشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك عن طريق مباشر أو من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، أو من خلال ما يؤسسه أو يساهم فيه من شركات.



ويهدف الجهاز إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات، وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلالها، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار، وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المتعلقة بالاشتراك فيها ومن ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات.