الاتصالات: عرض قانون التجارة الإلكترونية على البرلمان الموسم المقبل

عمرو طلعت وزير الاتصالات

محمود جمال



قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسعى للانتهاء من قانون التجارة الإلكترونية، وعرضه على البرلمان في الموسم التشريعي المقبل.



وأضاف طلعت، في كلمته خلال مؤتمر "SAP"، اليوم الأربعاء، أن المنظومة التشريعية تطورت بشكل فعال خلال الفترة الأخيرة على رأسها قانون الاستثمار الذي تم تعديله العام الماضي، ويمثل واحدًا من أهم عناصر الجذب لكافة قطاعات الدولة الاقتصادية لاسيما قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى صدور قانون الجريمة الإلكترونية منذ عدة أيام، وحاليًا بصدد إصدار اللائحة التنفيذية ويمثل القانون عنصر فعال لجذب الاستثمار.



وأوضح أنه في الوقت الحالي حصل قانون حماية البيانات الشخصية على موافقة مجلس الوزراء وسيتم تحويله للبرلمان في دور الانعقاد المقبل، ويمثل واحد من أهم عناصر جذب الاستثمار في مراكز البيانات، وتعتمد الأخيرة على تخزين بياناتها خارج الحدود، وبالتالي فإنه لا يمكن جذب شركة للاستثمار في تلك المراكز دون توفير أدوات تمكنها من تحقيق أقصى حماية قانونية للبيانات.