تصديرى الأثاث: 5 آلاف جنيه سعر المتر بمعرض فيرنكس.. والسداد بالتقسيط

أثاث



أحمد اللاهونى



كشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أنه تم الاتفاق على سعر للمتر بالدورات الأربع لمعرض "فيرنكس اند هوم" للأثاث بقيمة 5 آلاف جنيه شاملة الضريبة على القيمة المضافة، وذلك دعما للصناعات المحلية.



وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات، إنه تم إقرار آلية جديدة في السداد تتمثل في تقسيط هذا المبلغ بواقع 10% مقدم والباقي على اقساط لمدة 24 شهرا بحد اقصى اغسطس 2020، أى بعد 6 أشهر من تاريخ إقامة آخر دورة للمعرض.



وأضاف أن هذه الآلية الجديدة فى الاشتراك بالمعارض تستهدف الحد من تذبذب اسعار الاشتراك تخفيفا للأعباء عن اعضاء المجلس التصديري وغرفة صناعة الاخشاب خاصة أن المعارض تعد افضل آليات التسويق وفتح الأسواق الخارجية لصادراتنا.



وذكر أن المجلس التصديري وغرفة صناعة الاخشاب اتفقا مع الشركة المنظمة للمعرض في الدورات الاربع علي القيام بحملة دعائية مكثفة للترويج للمعرض في القنوات الفضائية والاذاعية والصحف الي جانب مواقع التواصل الاجتماعي اسوة بالحملات الاعلامية السابقة مع وضع لافتات اعلانية علي الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، إذ يستهدف جذب مليونى زائر.