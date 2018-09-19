جورجي عبود: في 2024 سيصبح كل سكان العالم متصلين بالإنترنت

مؤتمر صحفي لشركة ساب

محمود جمال



قال جورجي عبود، مدير شركة ساب للحلول في منطقه الخليج والمشرق العربي وشمال أفريقيا وباكستان، إنه في حلول عام 2024 سيصبح سكان العالم البالغون 8 مليارات نسمة متصلون بشبكة الإنترنت.



وأوضح عبود، أن مصر لديها إستراتيجية تنمية مستدامة في عام 2030 تعتمد على تكنولوجيا المعلومات في إدارة المرافق والمشروعات القومية، مثل قناه السويس الجديدة ودور الشركة المحتمل في تحليل الداتا الناتجة عن مرور السفن في تعظيم إيراداتها المستقبلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء.

