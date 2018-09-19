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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

جورجي عبود: في 2024 سيصبح كل سكان العالم متصلين بالإنترنت

مؤتمر صحفي لشركة ساب
مؤتمر صحفي لشركة ساب
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مؤتمر صحفي لشركة ساب

محمود جمال 

قال جورجي عبود، مدير شركة ساب للحلول في منطقه الخليج والمشرق العربي وشمال أفريقيا وباكستان، إنه في حلول عام 2024 سيصبح سكان العالم البالغون 8 مليارات نسمة متصلون بشبكة الإنترنت. 

وأوضح عبود، أن مصر لديها إستراتيجية تنمية مستدامة في عام 2030 تعتمد على تكنولوجيا المعلومات في إدارة المرافق والمشروعات القومية، مثل قناه السويس الجديدة ودور الشركة المحتمل في تحليل الداتا الناتجة عن مرور السفن في تعظيم إيراداتها المستقبلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء.
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