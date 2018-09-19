كومباس تعلن زيادة رأس مال شركتها التابعة بنيان بقيمة 380 مليون جنيه

سحر نصر ورئيس مجلس إدارة كومباس



المال - خاص:



أعلنت اليوم شركة كومباس– إحدى الشركات الرائدة في أنشطة الاستثمار – عن زيادة رأس مال شركتها التابعة بنيان للتنمية والتجارة، من 274.780 إلى 654 مليون جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).



والتقت أمس وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر مع شامل أبو الفضل، رئيس مجلس إدارة شركة كومباس، ضمن وفد يضم نخبة من أبرز مجتمع الاستثمار المصري، حيث أكدت أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تطوير الخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، سعيًا لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتأسيس شركات جديدة، ومساعدة الشركات الحالية في توسيع استثماراتها وزيادة رؤوس أموالها.



تعمل شركة بنيان في مجال تطوير المشروعات العقارية المتخصصة وإقامة المشروعات التجارية الفريدة في السوق المصري، كما تمتلك مشروع ديزاينبوليس مول، وهو المركز التجاري الحائز على العديد من الجوائز الدولية ويتخصص في عرض وتقديم منتجات وخدمات التصميم الداخلي. وقد قام بيت التصميم المعماري الشهير Skidmore, Owings and Merrill بتصميم ديزاينبوليس مول الذي يقع على مساحة 117 ألف متر مربع بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة. وسوف تقوم شركة كومباس بتحويل المركز التجاري الذي يبلغ طوله 1 كم ويشمل ما يقرب من 300 متجر إلى مساحة تجارية متعددة الاستخدامات تضم مختلف الأنشطة التي تلائم نمط الحياة الحديثة، ومن بينها متاجر التجزئة والمطاعم والمساحات الإدارية والمنطقة الترفيهية لجميع أفراد العائلة.



وفي هذا السياق أوضح شامل أبو الفضل المؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة كومباس، أن زيادة رأس مال بنيان هي أولى خطوات الخطة التوسعية التي أعلنت عنها كومباس أثناء عملية الاستحواذ على بنيان، مضيفًا أن الشركة تهدف إلى تزويد بنيان بجميع المقومات اللازمة لتحويل مشروع ديزاينبوليس مول إلى منطقة متعددة الاستخدامات تلائم نمط الحياة الحديثة وتشغيله قبل نهاية العام الحالي. وأشار أبو الفضل أن هذه المقومات تشمل استقطاب أكفأ المواهب الإدارية وتعظيم الاستفادة من خبراتهم في تحقيق خطط النمو المستهدفة إلى جانب بناء هيكل رأسمالي قوي قادر على جذب التسهيلات الائتمانية والاستثمارات الرأسمالية.



جدير بالذكر أن شركة Sky Realty Holding، التابعة لكومباس وتمتلك حصة 99% في شركة بنيان، قامت بتغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل. وقد تمكنت شركة كومباس من إتمام شراء شركة بنيان للتنمية والتجارة (بنيان) المملوكة بالكامل لشركة Mena Home Furnishings التابعة للقلعة في يوليو من العام الجاري.



وتركز استراتيجية شركة كومباس على خلق القيمة وتحقيق أقصى استفادة من محفظة استثماراتها التابعة وذلك عبر استقطاب أكفأ المواهب من المتخصصين في مجال الاستثمار المباشر وتحسين العمليات التشغيلية وتعزيز المنهج الاستثماري وبالتالي تحقيق عائدات استثمارية جذابة.



وأوضح أبو الفضل أن كومباس تتطلع إلى بدء تشغيل باكورة مشروعاتها العقارية التجارية وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تحقيق عائدات للمساهمين، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة ترى أن التوقيت مثالي لضخ المزيد من الاستثمارات في سوق العقارات التجارية بمصر نظرًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية.