وزيرة الاستثمار تبحث مع وفد الاتحادية الألمانية الترتيبات لعقد اللجنة الثنائية



الاجتماعات بحثت دعم البيئة والطاقة والتعليم وتنمية المهارات الشباب

الوفد الألمانى: إجراءات الاصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار تشجع الشركات الالمانية على زيادة استثماراتها في مصر. ود. كلوديا وارنينج تشيد بقصة نجاح مشروع قناطر اسيوط الممول بقيمة 302 مليون يورو من بنك التعمير الألماني والخدمات المقدمة بمركز خدمات المستثمرين

سحر نصر: ندعم القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات ومحفظة التعاون مع ألمانيا وصلت الي ملياري يورو وابرز المشروعات في قطاعات الطاقة والري والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة​



أحمد عاشور



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلا من الدكتورة كلوديا وارنينج، رئيس قطاع التعاون الإنمائي لمنطقة الشرق الاوسط واسيا وامريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا بالوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وكلاوس كرامر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط، بحضور السفير يوليوس جورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ودارين السيد، مسؤولة ملف المانيا بالوزارة، حيث تم مناقشة سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية.



وتم خلال الاجتماع، بحث دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب، والترتيبات لعقد اللجنة الثنائية المصرية الألمانية خلال أكتوبر المقبل، وتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المالي والفني بين البلدين.



وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا، وزيادة الاستثمارات الالمانية فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من أجل أن تصبح المانيا من أعلى 10 دول مستثمرة في مصر، حيث تحتل حاليا المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.



وفى هذا الإطار، أكد الوفد الألماني، على حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الالمانية على زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدين على العلاقة الاستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا.



وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، لذلك تم إجراء إصلاحات تشريعية للتيسير على المستثمرين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلات قانونيي الشركات وسوق المال.



وأعربت الدكتورة كلوديا وارنينج، عن تطلع بلادها لزيادة التعاون مع مصر ليكون على مستوى مميز يحظى بقوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة الي قصة نجاح مشروع قناطر اسيوط والذي ساهم بدعمه بنك التعمير الألماني بقيمة 302 مليون يورو، مشيدة بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، والتي تشجع على زيادة الاستثمارات فى مصر، موضحة أن بلادها حريصة على دعم مصر في مشروعات الطاقة والبيئة والتعليم.



وأشاد السفير يوليوس جورج لوى، سفير المانيا لدى القاهرة، بتحسن الاقتصاد المصري، مؤكدا أن بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادي والتنموي للبلدين، بعد توقيع مؤخرا اتفاق لإنشاء مكتبين لهما في القاهرة واشادت الوزيرة بدعم بنك التعمير الألماني (KFW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمصر واللذين يعدان آليتي الحكومة الألمانية للتعاون الدولي مع مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون نحو ملياري يورو.



يذكر أن بنك التعمير الألماني (KFW) ساهم في عملية التنمية في مصر من خلال دعم عدة قطاعات من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، ومن أهم المشروعات، هي مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية والطاقة المتجددة ومحطة طاقة شمسية، وبرنامج كفاءة الطاقة، وتمويل مشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بينما قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ ) الدعم الفني عن طريق المنح في عدة قطاعات من أهمها التنمية الاقتصادية المستدامة بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تدعم التطوير المؤسسي في الحكومة، ومن أهم المشروعات التي تم تمويلها في نطاق منح التعاون الفني (برامج التدريب المهني والتعليم الأساسي والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور، والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه.