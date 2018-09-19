EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
فيرنكس آند ذا هوم يستهدف جذب 1000 مشترى من أوروبا وإفريقيا
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 02:58 م
فيرنكس آند ذا هوم
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بروتوكول بين التضامن ومدينة دمياط للأثاث وإكسبولينك لإقامة معرض فيرنكس
500 ألف جنيه مبيعات محجوب للسيراميك فى معرض فيرنكس
غرفة صناعة الأثاث: تخفيضات معرض فيرنكس تصل إلى 35%
مدينة دمياط للأثاث تعرض أنشطتها في معرض فيرنكس
كيوب فيرنيتشر تقدم خصومات 30 % خلال معرض فيرنكس اند ذا هوم
فيرنكس آند ذا هوم
أحمد اللاهونى:
كشف المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الاخشاب، باتحاد الصناعات، أن الغرفة تستهدف جذب أكثر من 1000 مشتري لمعرض "فيرنكس أند ذا هوم"، من كبار السلاسل التجارية والشركات المتخصصة في تجارة الاثاث من أسواق الخليج وأوروبا وآسيا وإفريقيا.
وقال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك المنعقد اليوم مع المجلس التصديرى للأثاث للإعلان عن تفاصيل المعرض، إن الغرفة والمجلس اتفقا على استقدام بعثات مشترين أجانب لزيارة "فيرنكس أند ذا هوم" المتخصص فى منتجات الأثاث والقطاعات المكملة، مثل المفروشات المنزلية والحرف اليدوية في دورة فبراير 2019 .
ولفت إلى أنه سيتم الاختيار وتوجيه الدعوات من الآن، موضحاً أن المعرض أصبح أحد أهم الأحداث التي ينتظرها العاملون بقطاع الأثاث علي مستوي العالم، بفضل المكانة العالية التي حققتها الصناعة المصرية في آخر عقدين، والتي دفعت كثير من الخبراء الدوليين لترشيح مصر لتكون عاصمة العالم في صناعة الاثاث.
اقتصاد وأسواق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا