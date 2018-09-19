فيرنكس آند ذا هوم يستهدف جذب 1000 مشترى من أوروبا وإفريقيا

فيرنكس آند ذا هوم



أحمد اللاهونى:



كشف المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الاخشاب، باتحاد الصناعات، أن الغرفة تستهدف جذب أكثر من 1000 مشتري لمعرض "فيرنكس أند ذا هوم"، من كبار السلاسل التجارية والشركات المتخصصة في تجارة الاثاث من أسواق الخليج وأوروبا وآسيا وإفريقيا.



وقال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك المنعقد اليوم مع المجلس التصديرى للأثاث للإعلان عن تفاصيل المعرض، إن الغرفة والمجلس اتفقا على استقدام بعثات مشترين أجانب لزيارة "فيرنكس أند ذا هوم" المتخصص فى منتجات الأثاث والقطاعات المكملة، مثل المفروشات المنزلية والحرف اليدوية في دورة فبراير 2019 .



ولفت إلى أنه سيتم الاختيار وتوجيه الدعوات من الآن، موضحاً أن المعرض أصبح أحد أهم الأحداث التي ينتظرها العاملون بقطاع الأثاث علي مستوي العالم، بفضل المكانة العالية التي حققتها الصناعة المصرية في آخر عقدين، والتي دفعت كثير من الخبراء الدوليين لترشيح مصر لتكون عاصمة العالم في صناعة الاثاث.