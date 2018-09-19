صحيفة صينية: بكين لا تخشى تصعيد الحرب التجارية الأمريكية

علم الصين



خالد بدر الدين



أعلنت صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في مقال على الصفحة الأولى في نسختها العالمية اليوم الأربعاء إن حكومة بكين لا تخشى ”الإجراءات المتشددة“ التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب التجارية بين البلدين وسوف تستغل الفرصة لإحلال الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي والتعجيل بتطوير منتجات التكنولوجيا الفائقة.



وارتفع الفائض التجارى الصينى الأمريكى بأكثر من 15 % خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجارى جعل الرئيس الأمريكى يهدد من جديد بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية تقريبا التى تصل قيمتها الإجمالية حوالى 467 مليار دولار منها جمارك على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار سيتم تنفيذها خلال الشهر الجارى.



وقفز الفائض التجارى الصينى مع الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 10.5 % خلال شهر أغسطس الماضى ليتجاوز 31.05 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى شهرى فى تاريخه بالمقارنة مع حوالى 28.09 مليار دولار فى يوليو الماضى وبالرغم من تباطؤ صادرات الصين بسبب الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين.



وذكرت وكالة رويترز إن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم تصاعدت بعد أن أضافت بكين سلعا أمريكية بقيمة 60 مليار دولار إلى قائمة المنتجات المستهدفة برسوم جمركية ردا على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار اعتبارا من 24 الشهر الجارى وستزيد نسبتها إلى 25 % بحلول نهاية العام الحالى.



وقالت الصحيفة ”ما يجب أن تفعله الصين فعلا للتعامل مع الحرب التجارية هو أن تركز على إنتاج ما لديها بشكل جيد و أنه لا تخشى أن تزيد أسعار السلع الأولية محليا زيادة كبيرة بسبب الإجراءات التجارية المضادة التي تأتي ردا على الولايات المتحدة، بل إنها ستستغلها كفرصة لإحلال الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير صناعات تحويلية متطورة للتصدير“.



وفرضت واشنطن حتى الآن رسوما جمركية بنسبة 25 % منذ حوالى 3 شهور على منتجات صينية قيمتها 50 مليار دولار للضغط على الصين لكي تجري تعديلات كبيرة على سياساتها ذات الصلة بالتجارة ونقل التكنولوجيا ودعم صناعات التكنولوجيا الفائقة.



وردت بكين بالمثل، لكن بعض المحللين ورجال الأعمال الأمريكيين يشعرون بقلق من أنها قد تلجأ لإجراءات أخرى مثل الضغط على الشركات الأمريكية العاملة في الصين التى تقول حكومتها إن التكتيكات الأمريكية لن تجدي نفعا وإن الصين نجحت دوما في إيجاد الحلول المناسبة لإعادة اقتصادها إلى مساره... النزاع التجاري لن يجبر الصين على الرضوخ للضغط الأمريكي، بل إنها ستواجه تلك التحديات بشكل مباشر وستجد الحلول الصحيحة وتخرج أقوى، في ظل ما تتمتع به من مرونة اقتصادية.



واستوردت الولايات المتحدة الأمريكية بضائع بقيمة 505 مليارات دولار من الصين العام الماضي كما ارتفعت الواردات منذ بداية يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجارى بحوالي 15 % عن نفس الشهور من العام الماضى بينما زادت الواردات الصينية من الولايات المتحدة الأمريكية بحوالى 2.7 % فقط خلال الشهر الماضى انخفاضا من 11.1 % خلال يوليو الماضى .



ويرى زانج يى خبير الاقتصاد بشركة زونجهاى شينج رونج كابيتال مانجمنت لإدارة الأصول إن استمرار ارتفاع الفائض التجارى الصينى مع واشنطن يرجع أساسا إلى قوة نمو الاقتصاد الأمريكى مع الإعلان عن بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضى لتسجل الأجور أكبر زيادة سنوية منذ تسعة أعوام .



وساعد أيضا على صعود الفائض التجارى الصينى كثرة التوقعات بزيادة ثالثة في أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر الجارى وهو ما يعزز الآراء القائلة بأن الاقتصاد الأمريكى لم يتضرر حتى الآن من الحرب التجارية المتصاعدة بين إدارة ترامب وحكومة بكين بينما يغلف الضباب النظرة المستقبلية لاقتصاد الصين بسبب التصاعد السريع لحربها التجارية مع واشنطن علاوة على تباطؤ الطلب المحلى من المستهلكين الصينيين.