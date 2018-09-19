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سيــارات
ارتفاع مبيعات فولكس فاجن 3.7% خلال أغسطس
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 02:52 م
فولكس فاجن
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فولكس فاجن
شريف عيسى:
باعت فولكس واجن أكثر من 315,3 ألف سيارة للعملاءها في جميع أنحاء العالم خلال أغسطس من العام الجارى، بزيادة بلغت 3.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وتمكنت العلامة الألمانية من تسليم سيارة من يناير إلى أغسطس 4,14 مليون سيارة، بزيادة 6.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وعلق يورجن ستاكمان ، عضو مجلس إدارة العلامة التجارية في فولكس واجن قائلاً: "كان شهر أغسطس شهرًا قويًا للعلامة التجارية في العديد من الأسواق حيث تمكنا من تسليم أعداد قياسية من السيارات فى شهر أغسطس، وكذلك خلال الفترة من يناير إلى أغسطس.
وتوقع أن تتراجع مبيعات العلامة الألمانية بأوروبا خلال سبتمبر بسبب التحول إلى إجراء اختبار WLTP لقياس الانبعاثات.
وتابع : كما أن شهر أكتوبر سيشهد بداية متواضعة ، لكن بداءً من من نوفمبر وديسمبر ستشهد مبيعات فولكس فاجن أداء قويًا.
وتطورت مبيعات فولكس فاجن في المناطق والأسواق خلال أغسطس حيث تم تسليم 123,7 ألف مركبة في أوروبا ، بزيادة قدرها 26% مقارنة بأغسطس 2017، فيما بلغ حجم مبيعات بأوروبا فى الفترة من يناير إلى أغسطس 1,26 مليون سيارة، بنمو عن نفس الفترة من 2017، بلغ 12.7%.
وشهدت المبيعات الألمانية من العلامة التجارية خلال أغسطس ارتفاعا بنسبة 17.3%، بعد استطاعت بيع 43,4 ألف سيارة، قبيل إقرار المعايير الجديدة من الانبعاثات WLTP، لتصل إجمالى التسليمات بها خلال فترة الشهور الثمانية الأولى إلى 395,9 ألف سيارة، بنمو عن العام الماضى بنحو 11.3%.
وحققت فولكس فاجن نموا أداء قويا بروسيا خلال أغسطس بعد أن صعدت مبيعاتها 20.4%، بإجمالى 8600 وحدة، وعلى مدار الشهور الثمانية من هذا العام ارتفعت مبيعات العلامة الألمانية بمعدل 21%، لتسجل 65,4 ألف سيارة.
وهوت أمريكا الشمالية خلال أغسطس بنسبة 7.5%، بإجمالى 51,4 ألف سيارة، كما انخفضت مبيعاتها المجمعة فى الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس1.9% بإجمالى 378,9 ألف سيارة.
وارتفعت مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية من فولكس فاجن بنسبة 0.7% فى أغسطس، بإجمالى 32,3 ألف سيارة، كما نمت خلال الشهور الثمانية الأولى 7%، بإجمالى 235,7 ألف وحدة.
وقفز أداء فولكس فاجن فى أمريكا الجنوبية على مدار الشهور الثمانية الأولى من هذا العام 12.1%، بإجمالى 310,8 ألف سيارة، وفى أغسطس ارتفعت مبيعاتها فى أغسطس 10.9%، لتسجل 44,9 ألف سيارة.
وتمكنت البرازيل من تحقيق أعلى نموا بمبيعات العلامة الألمانية بنسبة 26.4%، بإجمالى 32,3 الف سيارة خلال أغسطس، وعلى مدار الشهور الثمانية الأولى صعدت بنسبة 23.3%، بعد أن تمكنت من بيع 208,2 ألف مركبة.
وانحدرت مبيعات آسيا خلال أغسطس 2.3% بإجمالى 272 ألف سيارة، أما المبيعات المجمعة فصعدت 4% بإجمالى 2,1 مليون سيارة.
وشهدت مبيعات الصين نموا فى اداء مبيعات فولكس فاجن خلال الفترة من يناير حتى أغسطس بنسبة 3.9%، بإجمالى 1,96 مليون سيارة، الا أنها انخفضت خلال أغسطس بمعدل 3.2%، بإجمالى 256,8 ألف وحدة.
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