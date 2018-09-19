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اتصالات وتكنولوجيا
ساب: 80% من إيراداتنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 02:50 م
مؤتمر صحفي لشركة ساب
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مؤتمر صحفي لشركة ساب
محمود جمال
قالت هدى منصور، مدير شركة ساب مصر للحلول، إن الشركة العالمية حققت إيرادات خلال العام الماضي بلغت 23 مليار يورو، منها 80% من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت منصور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم الأربعاء، أن ساب هي شركة ألمانية تأسست منذ 45 عامًا، وتعمل بمصر بداية من 2008، وتخدم 404 آلاف عميل من مختلف القطاعات الاقتصادية عبر 93 ألف موظف.
وأوضحت أن ساب متواجدة في 180 دولة، منها مصر، وتخصص 14% من إيراداتها للإنفاق على مشروعات البحث والتطوير، مبينة أنها جاءت في المركز 28 عالميًا خلال 2017 كأفضل بيئة عمل.
وأكدت أن السوق المحلية واعدة بالنسبة للشراكة، لاسيما مع تبني الحكومة خطة التحول الرقمي في قطاعات، منها الصحة والتعليم إلى جانب أن 60% من السكان أقل من 30 عامًا.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
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