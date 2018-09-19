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العالمية لحماية الحيوانات تطالب كنتاكى بإنهاء عذاب 4 مليارات دجاجة
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 02:46 م
دجاج كنتاكى
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دجاج كنتاكى
خالد بدر الدين:
ناشدت الوكالة العالمية لحماية الحيوانات WAPA، سكان العالم بتوقيع الالتماس الذى وضعته على موقعها الإلكترونى لتشجيع سلسلة مطاعم فرايد تشيكن KFC الأمريكية، أكبر شركة فى العالم متخصصة فى وجبات الدجاج المحمر والوجبات السريعة على تخفيف العذاب، وتغيير الظروف الصعبة التى تعيش فيها الكتاكيت صغيرة العمر، ولكن كبيرة الحجم قبل ذبحها.
وتربى المزارع أكثر من 6 مليارات دجاجة لاستهلاك لحومها كل عام، لكن حوالى 67% منها أو ما يعادل أكثر من 4 مليارات دجاجة، تعيش فى حظائر أو أقفاص شديدة الازدحام بدون ضوء طبيعى أو أو هواء متجدد، ولا تستطيع فرد أجنحتها، ولا حتى ممارسة النقر بمناقيرها، والتى اعتاد الدجاج عليه فى أماكنها الطبيعية .
وأكدت الوكالة أن الدجاج الذى يفضل العالم كله تناول لحومه يواجه معاناة غير مقبولة، مع تزايد أعداده لمواجهة الطلب الاستهلاكى عليه، لدرجة أن السرعة التى يتم بها تربيته والحجم الضخم الذى يزداد به، بسبب الأغذية الصناعية والهورمونات التى تساعد على النمو قبل الميعاد، جعلها تعانى من كساح وعرج مؤلم وقلب منهك ورئتين لا تستطيعان التنفس إلا بصعوبة، وجروح منها التهابات وتقرحات فى الجلد وحروق أيضا.
ولا تجد هذه الأعداد الهائلة من الدجاج أى فرصة للحياة بصورة طبيعية، لدرجة أنه ليس لديها خيارا سوى الوقوف أو الجلوس على فضلاتها قبل ذبحها وهى صغير فى عمر 5 أسابيع فقط، تعانى خلالها من آلام لا تحتمل خلال فترة حياتها القصيرة البائسة.
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