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بورصة وشركات
الشرقية للأمن الغذائى تبيع قطعة أرض فى مزاد بقيمة 6.5 مليون جنيه
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 02:38 م
الشرقية الوطنية للأمن الغذائى
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الشرقية الوطنية للأمن الغذائى
رجب عزالدين:
أعلنت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي اليوم الأربعاء عن فوز شركة تورنيدو للاستيراد والتصدير بمزاد قطعة أرض مملوكة لها بقيمة اجمالية 6.5 مليون جنيه .
وكانت الشركة أعلنت فى وقت سابق عن تأجيل المزاد إلى 18 سبتمبر الجارى، بدلا من 11 سبتمبر.
ووافق مجلس إدارة الشركة على فى وقت سابق، بيع قطعة أرض بالجهة الغربية بمزاد علنى لا يقل سعر البيع فيه عن عرض مقدم بنحو 6.5 مليون جنيه.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 4.02 مليون جنيه صافي ربح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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