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بورصة وشركات
خبير: البيع سيد الموقف بالبورصة والتراجع قد يستمر
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 02:28 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
تراجعات حاده تضرب الأرجاء مجددًا تبهط بالمؤشر الرئيسي 3%
أسماء السيد :
عاودت وتيرة التراجعات الحادة فرض هيمنتها على مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم الاربعاء بعد إن كانت هدأت إلي حد ما بجلستي الإثنين والثلاثاء .
وقال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة "رويال" لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر البورصة الرئيسي كسر مستويات هامة منذ جلسة الأحد المنقضي تأثرات بأحداث "تلاعبات البورصة" وفشل بعدها في التماسك عند مسويات الـ 14700 نقطة بسبب الضغوط البيعية التى يواجهها .
وأشار إلي أن المؤشر لديه مستهدفات عند 14000 ثم 13700 نقطة كمستوي ثاني .
وهبطت مؤشرات البورصة إجمالاً بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاربعاء، ليسجل مؤشرها الرئيسي 14192 نقطة متراجعًا بنسبة 3%، ومؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 3% عند 698 نقطة .
وبلغت قيم التداول على الأسهم 405 مليون جنيه ومن اجمالي الاسهم المتداولة والبالغة 173 سهم ارتفع سهمين فقط وتراجع اداء 134 سهم، بينما لم يتغير أداء الباقية .
وتسير البورصة بوتيرة تراجع حادة منذ جلسة الأحد الماضي تأثرًا بأحداث "تلاعبات البورصة"، وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي بالقاء القبض على عددًا من الأسماء المتربطة بأسهم مدرجة بالبورصة، على رأسها ياسر الملواني الذي يشغل عضو مجلس الإدارة بشركتي "هيرمس" و"جهينة" وعضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة بشركة "بالم هيلز"، إضافة إلى عمرو القاضي مدير علاقات المستثمرين بشركة القلعة.
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