502.2 مليون دولار عائدات قناة السويس فى أغسطس الماضى

سفن تمر في قناة السويس



نادية سلام



حققت عائدات قناة السويس فى أغسطس من العام الحالى 502.2 مليون دولار بزيادة بنسبة 6.6 % مقارنة بعائدات أغسطس من العام الماضى والتي بلغت 470.6 مليون دولار حسبما أكده موقع رئاسة الوزراء.



كما سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال أغسطس الماضي عبور 1605 سفن بزيادة 5.0% مقارنة بنفس الشهر العام الماضى، والذي سجل عبور 1528 سفينة.



ووفقا لاحصائيات الملاحة بالقناة سجلت الحمولات العابرة 101.2 مليون طن بزيادة ملحوظة بلغت 10.6 % مقارنة بنفس بأغسطس 2017 والذي سجل حمولات بلغت 91.5 مليون طن.



كما ارتفع المتوسط اليومي للعبور خلال أغسطس الماضي من 49.3 الي 51.8 سفينة، بمتوسط يومي للحمولات زاد من 2.9 إلى 3.2 مليون طن.



وأرجعت الاحصائيات أن الزيادة الملحوظة في اعداد وحمولات السفن خلال أغسطس الماضى إلى زيادة حركة نقل البترول بنسبة 26.8% وحركة الغاز الطبيعي بنسبة 26% وسفن البضائع الصب بنسبة 14.8 % وارتفاع حركة سفن الحاويات بنسبة 6.3%، بينما شهدت حركة حاملات الجرارات تراجعا بلغت نسبته 28.2% وحاملات السيارات بنسبة تراجع 2.5%.



كما شهدت القناة عبور 3 سفن ركاب فقط بحمولات بلغت 62 الف طن خلال اغسطس الماضى.



يذكر أن عائدات القناة حققت خلال العام المالي 2017/2018 أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة بإجمالي عائدات بلغ 5.6 مليار دولار بزيادة 600 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة 12%.



وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئتي قناة السويس والامنطقة الاقتصادية للقناة في تصريحات سابقة أن قناة السويس نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم تأكيداً على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن خصوصاً مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

