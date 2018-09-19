انهيار الأسهم



خالد بدر الدين



هوى سعر سهم بنك دانسك الدانمركى 5% بعد إعلان توماس بورجن الرئيس التنفيذي لبنك دانسكه اليوم الأربعاء استقالته بسبب فضيحة غسل أموال تشمل 200 مليار يورو (234 مليار دولار) مرت عبر فرع البنك فى إستونيا بين عامى 2007 و2015 معظمها كان مثيرا للريبة.



وذكرت وكالة رويترز أن البنك خفض توقعاته لصافي الأرباح السنوية إلى ما بين 16 و17 مليار كرونة دنمركية مقارنة مع 18 إلى 20 مليار كرونه فى توقعات سابقة بسبب فضيحة غسيل الأموال.



وقال توماس بورجن في بيان ”من الواضح أن بنك دانسك فشل في الاضطلاع بمسئوليته في قضية غسل أموال محتملة في إستونيا وأنه يشعر بأسف شديد لذلك“.



وانتهى البنك فى تحقيقه لهذه الفضيحة إلى أن بورجن ورئيس مجلس الإدارة أولي أندرسن ومجلس الإدارة ”لم ينتهكوا التزاماتهم القانونية تجاه بنك دانسكه“.



وكانت الجهات التنظيمية والقطاع المالي يترقبون بشدة تقرير بنك دانسك الذى سيكون علامة فارقة مهمة للبنك الدنمركي، ويأتي بعد دعوات من الاتحاد الأوروبى لإنشاء هيئة مراقبة جديدة تابعة للتكتل لمكافحة الجرائم المالية.