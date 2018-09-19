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اتصالات وتكنولوجيا
وزير الاتصالات: مساهمة القطاع في الناتج المحلي لا ترضيني
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 02:04 م
عمرو طلعت
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عمرو طلعت
محمود جمال
قال الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات ، أن نسبه مساهمه القطاع في الناتج القومي لمصر ضئيله للغايه إذ يصل الي 3.1% في تصل نسبة مساهمة القطاع بالناتج القومي لدولة مثل ماليزي إلي 8% وتسعي الوزاره للوصول لأكثر من 5 % خلال ال 3 سنوات المقبله، مؤكدا أنه غير راضي عن المساهمة الحالية للقطاع في الناتج المحلي المصري.
وأوضح طلعت أن الوزاره تعمل علي تأهيل وتدريب الكوادر البشريه وخريجي الجامعات لافتا إلي أن عدد المستفيدين من برامج التدريب المقدمه من الوزاره يتراوح بين 5 الي 6 آلاف طالب سنويا وتسعي لمضاعفه الرقم خلال العام المقبل.
وأكد أن الاتصالات تستهدف التوسع في البرامج التدريبيه كما ونوعا لذلك بدأت التعاون مع وزاره التعليم العالي لإنشاء 8 مجمعات تكنولوجيه داخل الجامعات خارج القاهرة والإسكندرية لتدريب طلاب السنوات النهائيه من كليات الحاسبات.
جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركه ساب للحلول اليوم الاربعاء .
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