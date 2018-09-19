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بنـــوك
وكيل البنك المركزي: 31,5 مليون بطاقة بنكية في مصر
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 01:58 م
بطاقات الائتمان
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بطاقات الائتمان
محمود جمال
قدر أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، عدد حاملي البطاقات المصرفية في مصر بنحو 31.5 مليون، منها 16 مليون بطاقة خصم مباشر، و10.5 مليون بطاقة مدفوعة مسبقًا و5 ملايين كروت ائتمان.
جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة ساب للحلول، اليوم الأربعاء.
وقال حسين إنه وفقًا لدراسة حديثة صادرة عن موديز فإن كل 10% زيادة في قنوات الدفع الالكتروني بمصر يضيف 1.5 مليار دولار للناتج القومي للدولة.
ولفت إلي أن السوق يضم 39 بنكا يمتلكون 2800 فرع و4 آلاف مكتب بريد و 11.600 الف ماكينه صراف آلي و70 الف نقطه pos و 873 شركه وجمعية تمويل متناهي الصغر تخدم 4 مليون عميل بإجمالي محفظه تتراوح بين 11و 13 مليار جنيه.
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