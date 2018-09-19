السيسي: ماحدش هيقدر يدخل على تابلت المدارس غير للتعليم فقط

تابلت سيكو

أحمد صبري



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التابلت الخاص بالنظام التعليمي الجديد، مصمم لصالح العملية التعليمية فقط، ولن يستخدم في أي شيء آخر، مطمئنا أولياء الأمور من أن النظام التعليمي الجديد، الذي سيطبق العام الحالي، سينقل التعليم في مصر إلى مستوى مختلف تماما.



جاء ذلك خلال افتتاح عدة مدارس يابانية، بالفيديوكونفرانس، من محافظة المنوفية.



وتابع الرئيس: "التابلت ما حدش هيقدر يدخل عليه غير للتعليم فقط .. برضو أرجو.. من فضلكم ساعدونا".



وطالب الرئيس من وزير التعليم إلحاق المعلمين بدورات تدريبية في الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، كما طالب المحافظين وأولياء الأمور بزيارة المدارس اليابانية والاشتباك مع الطلاب والمعلمين ودعمهم وتشجيعهم.



أضاف: "السادة المحافظين ونواب البرلمان والأسر الموجودة، يا ترى هتزور المدارس دي وهتبقى موجودة متفاعلة مع هذا المشروع للدعم، أنا عن نفسي هروح كتير المدارس دي، مش علشان حاجة، علشان أقعد مع اولادي وأحفادي بقى.. وأدردش وأشوف وأقول للمعلم اللي متيهأله إننا مش واخدين بالنا منه.. هنقوله شكرًا على الأقل وندعمه ونشجعه".