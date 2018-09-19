السيسي عن المدارس اليابانية: هتنقل التعليم في مصر لآفاق تانية خالص

أحمد صبري



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع المدارس اليابنية في مصر، سيحدث طفرة كبيرة في نظام التعليم، وإن جزءاً كبيراً من نجاح هذا المشروع مرتبط بمساندة المجتمع ككل، وذلك خلال افتتاحه عدة مدارس، اليوم بالفيديو كونفرانس، من محافظة المنوفية.

وتابع السيسي: "إحنا حاولنا ما أمكن ناخد بأسباب العلم والتنظيم والتخطيط الجيد لعمل إصلاح حقيقي للتعليم في مصر.. لكن جزء كبير من الموضوع مرتبط بينا إحنا كمجتمع.. وأنا بكرر، ساعدونا في نجاح المشروع لأن لو تمكنا من تنفيذه هينقل التعليم في مصر إلى آفاق تانية خالص.. الموضوع مش وليد دراسة شهر أو إثنين أو سنة أو إثنين.. ده جهد بقاله 5 سنين تقريبًا.. لكن من غير دعم الناس وإيمانهم بالتجربة والمشروع هتبقى المهمة صعبة".

ووجه الرئيس الشكر لمحمود العربي رئيس مجموعة العربي لصناعة الإلكترونيات على مجهوده لإنشاء مدرسة للتعليم الفني المزدوج بالتعاون مع وزارة التعليم، كما شكر كل رجا الأعمال المشتركين في مشروعات مشابهة، وأضاف: "بشكر كل رجال الاعمال وعلى رأسهم الحاج محمود العربي، على مساهمته في التعليم الفني، لأن فعلا بالطريقة دي هنقدر نقدم تعليم فني بالتجربة، واسمحولي بتحية الحاج محمود العربي، وكل رجال الأعمال اللي داخلين في الموضوع ده".