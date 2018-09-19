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عقـــارات
المقاولون العرب تفوز بأعمال تطوير طريق بقيمة 54 مليون دولار فى بأوغندا
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 01:32 م
المقاولون العرب
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المقاولون العرب
بدور إبراهيم :
أعلن المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عن فوز الشركة بمشروع تحديث وتطوير طريق ماساكا ـ بوكاكاتا جنوب دولة أوغندا بقيمة 54 مليون دولار ،مشيراً أن المشروع تابع لهيئة الطرق الأوغندية ، ويبعد حوالى 100كم من العاصمة كمبالا ويبلغ طوله 41 كم ومدة تنفيذه 24 شهراً.
وأوضح أن شركة المقاولون العرب الأوغندية تقوم بتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية بدولة أوغندا أبرزها مشروع تطوير وتحديث طريق ترابى بطول 67 كم إلى طريق أسفلتى يبعد 200كم عن العاصمة كمبالا (جنوب شرق أوغندا)، وهو مكون من عدد 2 حارة بعرض 3.65م لكل حارة بإجمالى عرض 7.3م للحارتين وبسرعة تصميمية 70كم/ساعة،
وطريق آخر بطول 44 كم، بالإضافة إلى أعمال مصارف المياه والأعمال الصناعية على طول الطريق بنحو 133 مليون دولار، ومدة تنفيذهما 36 شهراً،
وأضاف أنه جاري تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى كايونجا بقيمة 13.6 مليون دولار، والانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل مستشفى مولاجو العام شاملاً الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالعاصمة كمبالا، لصالح وزارة الصحة الأوغندية بإجمالي قيمة 22.3 مليون دولار، وقد تم تسليم المشروع، وأيضاً الانتهاء من أعمال مشروع تخفيف أثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى، والتي شملت أعمال الحفر والتجريف وإزالة الصخور، ووضع الجابيونات والصخور التى تمت ازالتها من المجرى المائي الرئيسى لحماية وتدعيم الجسور، لمنع النحر ومواجهة الفيضان بكفاءه عالية بقيمة 2.7 مليون دولار، بالإضافة إلى أعمال مشروع إنشاء المرحلة الأولى للهيكل الخرسانى لسوق بوسيجا التجارى، على مسطح 7000 متر لصالح وزارة الإدارة المحلية الأوغندية بقيمة اجمالية حوالي 5.8 مليون دولار .
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