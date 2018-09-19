وزير الاتصالات: مشروع مع المالية لربط أجور العاملين بالتأمينات‎

عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد

محمود جمال



قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن وزارته تعمل حاليا على تنفيذ مشروع مشترك مع وزارة المالية يستهدف ربط أجور العاملين في القطاعين العام والخاص بمنظومه التأمينات في مصر.



وأكد طلعت أن الاتصالات تجري مفاوضات مع البنك المركزي وعدة وزارات منها المالية والتخطيط من أجل تفعيل منظومة الكارت الموحد والذي سيمكن المواطن من الحصول على جميع مستحقاته من الحكومة ثم يتحول إلى كارت مدفوعات رقمي مقترن بحساب مصرفي.



واضاف أن تلك المشروعات تمكن الدولة من تنفيذ برامج استباقية ومشروعات ضمان اجتماعي تنعكس بالإيجاب على المواطن.