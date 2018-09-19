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بورصة وشركات
نهى الغزالي ضمن قائمة فوربس للسيدات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 02:32 م
نهى غزالى
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نهى غزالى
المال - خاص:
أعلنت فوربس الشرق الأوسط، عن قائمة السيدات الأكثر تأثيرًا فى المنطقة لعام 2018، وجاءت نهى الغزالي، العضو المنتدب لشركة فاروس لبنوك الاستثمار، ضمن القائمة تتويجاً لجهودها واسهاماتها فى مجال الخدمات المالية على مدار مسيرتها المهنية.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مجلة فوربس الشرق الأوسط في دبي لتسليط الضوء على السيدات اللاتي تلعبن أدواراً استراتيجية ومتميزة في مختلف القطاعات.
وتتضمن القائمة 100 سيدة في مناصب تنفيذية وسيدات أعمال في القطاعين الخاص والعام واللاتي ساهمن بشكل مؤثر وكبير في المجالات المختلفة. وقد تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 29 من أصل 100 سيدة، إذ أن أكثر من 16 سيدة تشغل منصب الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو العضو المنتدب لمؤسسات مالية معروفة في المنطقة.
وأعربت الغزالي في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، عن تقديرها لهذا الاختيار، مؤكدةً على الدور المحوري الذي تقوم به المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كشريك أساسي في النمو والتنمية.
وقد شملت معايير اختيار السيدات الأكثر تأثيراً في المنطقة إيرادات الشركات التي تديرنها، والمنصب ومدى اتساع نطاق الإدارة، وقوة تأثير الدور الذي تؤدينه، بالإضافة إلى عدد سنوات الخبرة ومعدل نمو أعمال شركاتهن، والمبادرات التي قدنها على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة.
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