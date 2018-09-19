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اتصالات وتكنولوجيا
وزير الاتصالات: برامج لتأهيل الخريجين للعمل في القطاع المصرفي
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 01:25 م
عمرو طلعت
أخر الأخبار
عمرو طلعت
محمود جمال
تدرس وزارة الاتصالات بالتعاون مع البنك المركزي إطلاق برامج تدريبية تستهدف تأهيل خريجي الجامعات للعمل في مجال تكنولوجيا الحلول المالية.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه سيتم وضع مناهج متخصصة لتدريس علوم الأمن السيبراني وتحليل البيانات، موضحا أن وزارته تسعى أيضا لإضافه أنشطة مماثلة مع قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية وبناء محتوى تعليم رقمي.
وأكد طلعت أن الحكومة تسير بخطوات متسارعة من أجل إنجاز التحول الرقمي في مختلف الوزارات والهيئات خلال المرحلة المقبلة.
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