انعقاد أول مجلس لجامعة مطروح الجديدة بحضور المحافظ

معتز محمود



عقد بديوان عام محافظة مطروح الاجتماع الأول لمجلس جامعة مطروح الجديدة بحضور اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، والدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح، وبحضور عمداء الكليات التابعة للجامعة.



وألقى الدكتور محمد إسماعيل كلمة افتتاحية، أكد فيها أن انعقاد أول مجلس للجامعة هو بداية انطلاق العملية التعليمية والتنموية والتنويرية والتثقيفية في محافظة مطروح، خاصة أن الجامعة تعد وسيلة للتنمية والتطوير والتوعية والتنمية في المحافظة.



وأضاف أن جامعة مطروح تعد الجامعة رقم "25" على مستوى الجمهورية، مقدما الشكر لمحافظ مطروح على دعمة المتواصل للجامعة وإزالة العقبات التى تواجههم.



وأكد محافظ مطروح أنه على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لجامعة مطروح الجديدة مع العمل على إقامة مزيد من الكليات العملية والعلمية المتخصصة التى تواكب ما تزخر به مطروح من ثروات وإمكانيات تنموية هائلة تكون قادرة على خدمة أهلها وبما يخدم سوق العمل على أرض مطروح وحاجتها إلى المزيد من الكوادر العلمية والعملية.



وهنأ المحافظ رئيس الجامعة وجميع أعضاء مجلس جامعة مطروح على عقد أول اجتماع للجامعة.