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اتصالات وتكنولوجيا
ساب توقع مذكره تفاهم مع معهد تكنولوجيا المعلومات بـ30 مليون جنيه
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 01:23 م
معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)
أخر الأخبار
معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)
محمود جمال
وقعت شركة ساب للحلول والتطبيقات اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع معهد تكنولوجيا المعلومات بتكلفة 30 مليون جنيه.
وقالت هدى منصور، مدير الشركة في مصر، إن المذكره تستهدف تدريب وتأهيل 50 طالباً من المعهد خلال دفعتين على استخدام التكنولوجيا الحديثه من ساب فضلاً عن التأهيل لسوق العمل.
جاء ذلك على هامش مؤتمر sap now egypt الذي عقدته الشركة بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.
واوضحت منصور أن الشركه بصدد استكمال تعيين 50 خبيرا تقنيا وفنيا في مركز المبيعات الرقمية الذي افتتحه في مصر خلال الـ6 شهور المقبلة لخدمه الأسواق المجاورة بعدة لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.
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