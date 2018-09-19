عمر سالم





قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن قرار منع سير النقل الثقيل على الدائري من الساعة 6 صباحًا وحتى 12 مساءً، سيرفع تكلفة النولون "النقل" ٣٠% لطن الحديد.

وأضاف الدجوي، لـ"المال"، أن القرار سيقلل عدد رحلات نقل الحديد من الموانئ إلى المصانع أو نقل الحديد من المصانع إلى التجار مما سيرفع تكلفة النقل الفترة المقبلة، موضحًا أن النولون على طن الحديد يتراوح بين 250 إلى 350 جنيهًا.

وأكد محمد السويفي، مدير المبيعات بشركة حديد العشري للصلب، أن سوق الحديد يشهد استقرارًا فى المبيعات، واستقرارًا فى الأسعار على خلفية الأزمة التركية، لكنه معرض للارتفاع أو الانخفاض فى أى وقت.

وأشار إلى أن سعر الطن تسليم مصنع للحديد يتراوح بين 11.9 إلى 12.2 ألف جنيه لكافة المصانع، ويصل سعره للمستهلك بين 12.2 إلى 12.5 ألف جنيه.



